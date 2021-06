Lost at Sea sortira le 15 juillet sur PC, PS5 et Xbox Series

Il y a presque un an maintenant, on découvrait Lost at Sea, un jeu d’aventure qui était encore mystérieux, et dont le propos principal était centré sur la « vie ». Vaste sujet donc. On découvre aujourd’hui que le titre arrivera dès le mois prochain, avec une démo à venir dans quelques jours.

Une plongée rétrospective dans les souvenirs

Lost at Sea est donc prévu pour le 15 juillet prochain sur PC, PS4 et Xbox Series. Avant cela, il sera possible d’essayer une démo en exclusivité sur Steam, et ce dès le 27 juin.

Le jeu nous racontera l’histoire d’Anna, une femme qui arrive à la fin de sa vie et qui se retrouve seule. Pour construire le reste de son futur, elle devra plonger dans ses souvenirs pour se demander si elle a effectué les bonnes actions dans sa vie, et ce à travers des puzzles qui retrace les moments importants de sa vie.