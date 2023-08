Lords of the Fallen : Cet ambitieux Souls-like montre son introduction avec ses premières minutes de gameplay

Le tutoriel se présente

Si vous n’en pouvez plus d’attendre et que vous souhaitez vous immerger dans l’aventure que proposera Lords of the Fallen, vous pouvez regarder les 13 premières minutes du jeu, qui font office de tutoriel. En somme, vous pouvez ici voir une partie de ce que l’on a pu découvrir manette en mains lors de notre preview.

Une grosse vidéo de gameplay qui vous montrera les bases des différentes mécaniques de cet épisode, comme l’utilisation de la lanterne qui est au cœur de l’expérience. Une vidéo qui vous permettra aussi de voir toutes les influences tirées des jeux From Software, même si le tutoriel se veut ici être bien plus gourmand et nettement plus détaillé.

Lords of the Fallen sera disponible dès le 13 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.