Lords of the Fallen est disponible, où le trouver au meilleur prix ?

Où trouver Lords of the Fallen au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Lords of the Fallen est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

La version collector du jeu n’étant plus en stock, vous pouvez vous tourner vers l’édition standard du jeu ou son édition Deluxe, qui propose un artbook numérique, la bande-son et des objets in-game, en plus d’une classe de départ supplémentaire.

Lords of the Fallen est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à vous référer à notre test ainsi qu’à notre guide complet.