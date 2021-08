Loopmancer présente son nouveau trailer pour la Gamescom

Annoncé officiellement il y a plus de deux mois, Loopmancer, développé par le studio chinois eBrain, profite lui aussi du Awesome Indies Show afin d’y présenter son trailer spécial Gamescom.

De l’action pêchue et du roguelite dans un univers Cyberpunk

Dans son univers cyberpunk se déroulant plus précisément en 2046 à Dragon City, le soft vous permettra de suivre Xiang Zixu, un brillant détective tué alors qu’il travaille sur l’affaire d’une célèbre journaliste disparue. Notre héros se réveille ainsi dans son lit, revivant en boucle les mêmes événements à chaque mort.

Loopmancer, en sus de proposer un jeu d’action totalement décomplexé et dynamique, aura à son actif des éléments de roguelite. Il y aura en effet moult habiletés et pas moins de 100 armes à débloquer. Qui plus est, le soft proposera pas moins de 30 ennemis uniques ainsi que sept niveaux assez gigantesques, et à faire évidemment d’une seule traite, roguelite oblige.

Au passage, on y apprend que chaque mort conduira à une nouvelle boucle, comme dans un roguelite classique même si chaque nouvelle boucle vous conduira à prendre des décisions différentes. Soit une spécificité intéressante, et notez que le soft supportera logiquement le Ray Tracing et le DLSS sur la mouture PC.

Quant à sa sortie, Loopmancer est programmé pour débouler d’ici 2022 sur PC et consoles. Pour l’heure, les plateformes consoles n’ont pas été annoncées significativement, même si on se doute que le soft devrait certainement arriver sur PS5, Xbox Series, et sûrement sur PS4 et Xbox One voire Switch. Toutefois, cela reste à confirmer.