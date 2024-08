Chainsaw Woman

Initialement prévu pour le 25 septembre prochain, Lollipop Chainsaw RePOP sortira finalement le 12 septembre prochain chez nous. Une bonne nouvelle même s’il faut rappeler que le jeu avait subit un long report l’année dernière.

Update!Release date of LOLLIPOP CHAINSAW RePOP(Digital)is September 12 in North America,Central and South America, and Europe.

And the retail price has been confirmed $44.99.… pic.twitter.com/NoNaYXVGpg — 安田善巳 Yoshimi Yasuda (@yasudaD5) August 6, 2024

Sachez tout de même que le jeu sera vendu une quarantaine d’euros, un prix qui n’enchante pas les fans sur les réseaux pour un « simple remaster » d’un titre ayant plus de 10 ans. Il y a quelques mois, le producteur Yoshimi Yasuda avait changé l’appellation du travail de refonte, passant de remake à remaster afin de tempérer les attentes. De plus, le jeu ne sera disponible qu’en version dématérialisée. Pour une version physique, il vous faudra passer par des éditeurs comme Limited Run Games.

Lollipop Chainsaw RePOP est tout de même le seul moyen de profiter de ce jeu d’action issu d’une collaboration entre Suda51 et James Gunn sur PC et consoles actuelles. Pour rappel, on y suit les aventures de Juliet Starling, une pom-pom girl qui se retrouve au cœur d’une apocalypse zombie, et qui doit faire équipe avec son petit ami Nick Carlyle, qui ne possède plus que sa tête. Elle devra ainsi massacrer tous les zombies des alentours à l’aide de sa tronçonneuse.

Lollipop Chainsaw RePOP sera disponible dès le 12 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Switch.