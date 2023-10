Lollipop Chainsaw RePOP sera finalement un remaster, et non un remake

C’est Yoshimi Yasuda qui a confirmé le changement d’appellation pour le jeu sur Twitter (X), ce qui a été soi-disant motivé par les retours de la communauté. Lollipop Chainsaw RePOP se nommera toujours de cette façon, mais il ne faut désormais plus le voir en tant que remake, mais comme un remaster. Ce qui, pour certains, ne change pas tellement de choses, mais l’appellation permet néanmoins de baisser le niveau d’attente pour cette nouvelle production. Avec un remake, on s’attend forcément à ce que beaucoup de choses changent ou qu’un travail graphique de grande importance soit réalisé, ce qui n’est pas le cas d’un simple remaster, moins ambitieux. Il faudra maintenant veiller à voir à quel tarif ce dernier sera affiché.

Ce qui est tout de même une drôle d’histoire, car il est rare de voir un tel projet changer d’échelle de cette manière. Le terme « remake » était sans doute utilisé de travers dès le début du projet, mais il a de quoi rendre le public confus. Attendons maintenant de voir ce que ce Lollipop Chainsaw RePOP aura à nous offrir lors de sa sortie en 2024.

私たちは皆さんの要望を踏まえRePOPのゲームデザインをRemakeからRemasterに変更しました…!!!

We have changed the game design of RePOP from Remake to Remaster based on your requests! pic.twitter.com/IRcfQRXN6a

