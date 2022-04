Live A Live présente deux nouveaux trailers sur les époques de la Préhistoire et de la Chine Impériale

JRPG qui nous est presque inconnu en Occident malgré une réputation qui a traversé les frontières, Live A Live va bientôt s’offrir une nouvelle version en HD-2D à l’occasion d’une sortie internationale, afin qu’il se fasse connaitre du grand public. Le titre avait été officialisé lors du dernier Nintendo Direct, et il vient juste de redonner de ses nouvelles à travers deux nouveaux trailers.

Deux époques bien différentes

Live A Live a la particularité de nous faire vivre des aventures à différentes époques, que l’on peut découvrir dans l’ordre que l’on souhaite. Le marketing du jeu était donc tout trouvé, avec Square Enix qui peut consacrer un trailer pour chaque époque, histoire de nous vendre les atmosphères multiples du jeu.

On commence donc par la vidéo représentant le scénario de la Préhistoire, avec le dénommé Pogo, qui sera accompagné par le singe Gori et ses alliés Beru et Zaki. Cette époque aura la particularité de ne représenter aucun vrai dialogue.

On découvre aussi une vidéo consacrée à l’époque de la Chine Impériale, où l’on suivra le maître du kung-fu Shifu, qui est à la recherche d’un apprenti pour lui léguer son savoir. Lei Kugo, Hong Hakka et Yun Jou seront donc ses élèves et devront lui prouver qu’ils sont dignes de ses apprentissages.

Live A Live sera disponible dès le 22 juillet sur Nintendo Switch.