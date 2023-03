Live A Live : Le JRPG arrivera en avril sur les consoles PlayStation et sur PC, une démo est disponible

Live A Live s’est offert une seconde jeunesse sur Switch avec la sortie d’un remake convaincant, qui nous a permis à nous, joueurs et joueuses occidentaux, de découvrir un JRPG trop méconnu qui aura pourtant marqué le genre à son époque. Bonne nouvelle, Square Enix n’avait pas prévu de sortir son jeu que sur la console de Nintendo, puisque des versions PlayStation et PC sont également en chemin d’après l’éditeur japonais.

Le JRPG culte s’ouvre à un nouveau public

Square Enix annonce aujourd’hui que la dernière version de Live A Live arrivera tout bientôt sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Steam. Ces versions sont en effet prévues pour le 27 avril, soit dans moins d’un petit mois seulement. On découvre justement une nouvelle bande-annonce pour ces versions PlayStation et PC, relativement identiques à celle sortie sur Switch. On ignore encore si une version physique du jeu est prévue sur les consoles PlayStation.

Et si le titre vous intrigue, vous pouvez désormais essayer une démo du jeu qui devrait être disponible sur le PlayStation Store. Cette démo arrivera également sur Steam plus tard dans la journée selon l’éditeur. La progression sur cette démo pourra ensuite être transférée vers le jeu final.

Live a Live est déjà disponible sur Nintendo Switch. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test de cette version.