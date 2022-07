Pour préparer sa sortie, Live A Live dévoile sa bande-annonce finale

Officialisé lors d’un Nintendo Direct plus tôt dans l’année, Live a Live s’apprête à sortir sur Nintendo Switch. Titre initialement sorti sur Super Famicon (et uniquement au Japon), le RPG va faire son entrée sur une console plus moderne, et surtout, va arriver pour la première fois dans nos contrées occidentales. A quelques jours de sa sortie, Square Enix dévoile une nouvelle bande-annonce.

Un ancien RPG revient

A l’occasion de sa sortie internationale, Square Enix nous propose un remake de son JRPG à travers une version HD-2D, un style graphique que l’éditeur japonais semble particulièrement apprécier pour ses vieilles licences. Cette nouvelle vidéo tout juste publiée (uniquement en Japonais pour l’instant), ne nous apprend rien de vraiment nouveau mais nous permet d’avoir un tour d’horizon assez complet de ce qui nous attend.

Live a Live est un JRPG qui nous fera suivre une histoire à travers différentes époques, notamment un scénario de la Préhistoire ou encore de la Chine Impériale, comme présentés il y a peu. Chapeauté par Takashi Tokita, réputé pour Chrono Trigger et Final Fantasy IV, le titre a droit à un rehaussage visuel mais aussi des musiques réarrangées avec Yoko Shimomura à la baguette.

Dans la foulée de ce nouveau trailer, Naoki Ikushima, animateur et character designer, a dessiné une illustration spéciale pour célébrer l’arrivée prochaine du jeu. De quoi apprécier le style particulier de la série et patienter jusqu’au 22 juillet, date de sortie officielle de Live a Live sur Nintendo Switch.