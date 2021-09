LittleBigPlanet : Sony ferme les serveurs des jeux PS3 et PS Vita

Peu à peu, la génération PS3 / Xbox 360 fait face à une fermeture progressive des différents serveurs de plusieurs jeux, comme chez Rockstar ou sur Metal Gear Solid V. Nouvelle victime de cette pratique, la série des LittleBigPlanet. Sony nous apprend aujourd’hui que les trois jeux sur PS3 ainsi que celui sur PS Vita ferment boutique.

Un arrêt immédiat

An update on the LittleBigPlanet server and online services: pic.twitter.com/vUrvHcZvIs — Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) September 13, 2021

Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, on apprend donc la fermeture des serveurs de LittleBigPlanet, LittleBigPlanet 2 et LittleBigPlanet 3 sur PS3, ainsi que LittleBigPlanet PS Vita. Seules les activités en solo ou en coop seront encore disponibles, tout comme le contenu de la communauté déjà publié.

La raison ? La protection des joueuses et des joueurs selon le message. Suite à diverses attaques visant les serveurs du jeu, notamment des attaques DDOS qui ont eu lieu plus tôt dans l’année, Sony décide d’arrêter les frais afin de ne pas prendre de risques. On imagine également que la protection de ces serveurs face au nombre décroissant d’utilisateurs ne devait pas rendre l’affaire très rentable. Quoi qu’il en soit, cet arrêt brutal aura de quoi peiner, et il faudra maintenant se rendre sur PS4 pour profiter d’autres contenus.