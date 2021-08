Metal Gear Solid V : Les serveurs PS3 et Xbox 360 vont fermer dans les prochains mois

Peu à peu, la génération PS3 et Xbox 360 prend sa retraite, ce qui veut dire que les serveurs de plusieurs jeux commencent à fermer les uns après les autres. On a notamment appris que les serveurs des jeux Rockstar allaient bientôt fermer sur ces consoles, et c’est aujourd’hui au tour de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain de préparer la fermeture de ses fonctionnalités online sur ces plateformes.

Des serveurs qui ferment petit à petit

Konami annonce aujourd’hui que les serveurs de Metal Gear Solid V vont fermer progressivement sur PS3 et Xbox 360. Cela s’effectuera donc en plusieurs temps.

Dès aujourd’hui, il n’est plus possible d’effectuer des achats in-game avec les MB Coins, tandis que les DLC liés à Metal Gear Online seront retirés dès le 30 novembre. Dès le 1er mars 2022, c’est le jeu entier en lui-même qui va disparaitre des stores PS3 et Xbox 360. Le 1er mai 2022, toutes les fonctionnalités en ligne du jeu vont définitivement s’arrêter. Le solo restera quant à lui évidement accessible.

Clap de fin donc pour le mode online du jeu, du moins sur ces plateformes.