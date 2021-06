Les serveurs online de GTA Online, L.A. Noire et Max Payne 3 vont fermer sur PS3 et Xbox 360

Mauvaise nouvelle pour toutes celles et ceux qui jouent à certains titres Rockstar sur les plateformes PS3 et Xbox 360. On apprend aujourd’hui que les serveurs online de GTA Online, L.A. Noire et Max Payne 3 vont bientôt fermer sur ces machines, comme l’explique Rockstar à travers un nouveau communiqué.

Plus que quelques mois pour jouer au online sur ces plateformes

On apprend aujourd’hui que les serveurs de ces trois jeux s’apprêtent à tirer leur révérence plus tard dans l’année sur PS3 et Xbox 360. Pour Max Payne 3 et L.A. Noire, on découvre que les serveurs online fermeront dès le 16 septembre prochain, et que cela aussi les options de ces jeux sur le site Rockstar Games Social Club. Les modes Histoire ne seront pas impactés par ces fermetures, évidemment.

Pour GTA Online, la fermeture se fera en deux temps. Dès le 16 septembre, les Sharks Cards qui permettaient de se procurer de la monnaie in-game ne pourront plus être achetés sur PS3 et Xbox 360. Ensuite, les serveurs fermeront définitivement le 16 décembre prochain sur ces plateformes.

On comprend bien que tenir les serveurs de GTA Online sur trois générations est compliqué, étant donné que la version next-gen arrivera en fin d’année. Mais puisqu’il est impossible de transférer sa progression (tout comme ses Sharks Cards) de la PS3 – Xbox 360 aux générations plus récentes, nul doute que cela va créer des mécontentements, à juste titre.