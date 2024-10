LittleBigPlanet 3 va être retiré de la vente sur le PlayStation Store de la PS4 d’ici la fin du mois

Ce n’est clairement pas une bonne nouvelle que vient nous annoncer le studio aujourd’hui, alors même que le jeu fêtera bientôt son dixième anniversaire. LittleBigPlanet 3 a fait son temps, mais on ne s’attendait pas pour autant à ce qu’il soit retiré de la vente.

C’est ce que l’on apprend aujourd’hui dans un communiqué qui nous indique que le jeu ne sera plus en vente à partir du 31 octobre sur le PlayStation Store, au même titre que tous ses DLC. Si vous possédez déjà le titre, vous pourrez le télécharger à nouveau sans problème. Mais dès le 1er novembre, vous ne pourrez plus acheter le jeu.

An important update on LittleBigPlanet 3 (PS4) and LittleBigPlanet DLC on the PlayStation Store: pic.twitter.com/Nmm9e94DxD

— Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) October 8, 2024