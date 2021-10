Hogwarts Legacy pourrait-il donner des nouvelles lors du State of Play ?

Le prochain State of Play est déjà la cible de toutes les rumeurs, étant donné qu’il s’agit probablement du dernier gros show avant les Game Awards où certains titres pourraient se montrer. On pense aux éditeurs tiers ayant un partenariat avec Sony bien entendu, et forcément, beaucoup espèrent que Hogwarts Legacy fera partie de la fête, étant donné qu’il a été l’objet des rumeurs qui concordent bien.

Un peu de magie dans le State of Play ?

This is not me confirming Hogwarts Legacy for State of Play. — Millie A (@millieamand) October 22, 2021

Rappelez-vous, il y a quelques semaines, l’insider Millie A (qui a déjà prouvé sa fiabilité, même s’il faut toujours être prudent) avait indiqué que le jeu Harry Potter devrait réapparaitre dans le courant du mois d’octobre ou lors des Game Awards.

A l’époque, on ne comprenait pas vraiment pourquoi l’insider mentionnait ce mois d’octobre étant donné qu’aucun show n’était planifié. Avec le State of Play de demain, on comprend un peu mieux, et l’intéressée l’a justement précisé à nouveau sur son Twitter, en indiquant qu’elle parlait bien de l’émission à venir (du moins de manière détournée). Cependant, elle ne confirme pas pour autant avec certitude que c’est là que le jeu va réapparaitre.

On y croit peu, mais ça reste probable, étant donné que le jeu est aux abonnés absents depuis un an et qu’il était apparu pour la première fois lors de la conférence PlayStation. Du côté des gros chevaux, on miserait plutôt sur un Final Fantasy XVI, qui nous a promis des nouvelles pour 2022, et qui est pour l’instant bien silencieux alors que l’année va s’achever.

Mais on arrêtera ici les spéculations et on se donne rendez-vous pour le State of Play demain à 23 heures pour vérifier tout cela, tout en n’ayant pas trop d’espoirs non plus.