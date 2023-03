Accueil > Actualités > Little Big Adventure 1 et 2 passent par la case du remaster en attendant le reboot

La licence culte des années 90 Little Big Adventure, portée par Didier Chanfray et Frédérick Raynal (aussi connu pour Alone in the Dark) s’est quelque peu faite oublier ces dernières années, mais le studio [2.21] a récemment annoncé sa volonté de produire un nouvel épisode qui ferait office de reboot. Mais histoire de mieux jauger l’intérêt du public pour la saga, deux remasters des deux premiers opus vont prochainement voir le jour sous le nom de Twinsen’s Little Big Adventure.

Une remise à neuf avant d’entamer le futur de la série

Little Big Adventure 1 et 2 vont avoir droit à des remasters avec une refonte visuelle complète sous l’Unreal Engine 5, avec de nouvelles animations, une direction artistique remaniée et un meilleur suivi de caméra.

La bande-son de Philipe Vachey va elle aussi être remasterisée pour l’occasion, et naturellement, la jouabilité va également bénéficier d’un coup de polish pour la rendre plus moderne, avec de nouvelles capacités au programme comme le fait de pouvoir changer d’arme instantanément. Les pages Steam des deux jeux sont désormais en ligne.

Twinsen’s Little Big Adventure 1 & 2 devraient maintenant sortir sur PC et consoles dans le courant de l’année 2024, ce qui veut dire que le reboot de la série est quant à lui reporté à une date ultérieure.