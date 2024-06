Little Big Adventure – Twinsen’s Quest fera revivre un classique dès cet automne sur toutes les plateformes

Du remaster au remake

Il ne faut plus vraiment l’appeler Twinsen’s Little Big Adventure puisque l’ambition est montée d’un cran et le projet est maintenant décrit comme un remake, c’est pourquoi il change de nom pour devenir Little Big Adventure – Twinsen’s Quest. On découvre le résultat de cette refonte dans un nouveau trailer publié par Microids, qui devient l’éditeur du projet.

Avec sa nouvelle direction artistique et la refonte de sa bande-son, le titre entend bien séduire un nouveau public tout en essayant d’aller chercher la nostalgie de celles et ceux qui ont pu jouer au titre il y a de cela 30 ans déjà (désolé pour le coup de vieux). Le jeu d’aventure mise également sur un gameplay repensé pour les standards de notre époque, pour mieux gérer le pouvoir de notre balle magique qui nous aidera à renverser la tyrannie du Dr Funfrock.

Ce Little Big Adventure – Twinsen’s Quest est désormais prévu sur toutes les machines, à savoir PC (Steam, Epic Games Store, GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, et devrait sortir dans le courant de cet automne 2024, sans plus de précision pour le moment.