Little Big Adventure 2 Remake est bien prévu, mais le futur s’annonce compliqué pour le studio en charge du projet

Sans Microids, mais avec beaucoup de volonté

Oui, un Little Big Planet 2 Remake est bel et bien prévu, mais ce projet s’annonce difficile. Le studio explique sur son site officiel que contrairement au premier épisode, Microids a décidé de ne pas rejoindre cette deuxième aventure, compliquant ainsi les choses dans le domaine de l’édition. Ainsi, il a été décidé que le jeu sortirait en auto-édition :

« Microids a décidé de ne pas publier LBA2 Remake. Bien que Little Big Adventure – Twinsen’s Quest soit leur deuxième jeu le plus performant sur Steam en 2024, l’entreprise réoriente sa stratégie éditoriale. Sa nouvelle équipe de direction a choisi de se concentrer sur un autre type de projet dans les mois à venir. Cela ne nous arrêtera pas. Cette décision nous a mis dans une situation difficile, mais nous sommes toujours là, à lutter. Nous avons déjà fait le plus dur avec Twinsen’s Quest : repenser le moteur, prouver que la licence peut trouver un écho aujourd’hui et fédérer une communauté passionnée. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Notre plan actuel : auto-éditer LBA2 Remake. »

Le studio a donc besoin de toute l’aide possible pour faire face à ce nouveau défi. Il a ainsi ouvert un système de donations pour aider le développement, et s’ouvre à des investisseurs potentiels un peu plus aisés et qui seraient prêts à placer des grosses sommes. Tout est détaillé sur le site officiel de la licence. Est-ce que cela sera suffisant, cela reste à voir, mais nul doute que les fans de la série réfléchiront à se mobiliser ou non pour ce deuxième remake.