Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii devait s’appeler Like a Dragon: Tuna, avec un Kazuma Kiryu en tant que pêcheur de thon

Kiryu the Diver

Pour que l’on puisse en apprendre un peu plus sur ce nouveau spin-off de la série Like a Dragon (anciennement Yakuza), une interview de Masayoshi Yokoyama (producteur et réalisateur sur la licence) et de Hiroyuki Sakamoto (producteur) a été publiée sur le PlayStation Blog.

Dans cet échange, on apprend que le jeu est né de l’envie d’avoir un spin-off de l’épisode Infinite Wealth, avec une aventure qui n’entrerait pas vraiment dans le cadre d’un Like a Dragon 9. Malgré tout, il ne devait pas mettre en avant Goro Majima, encore moins en pirate. Masayoshi Yokoyama révèle que le jeu était initialement nommé Like a Dragon: Tuna, puisqu’il devait mettre en scène Kazuma Kiryu dans un drôle de rôle :

« Vers la fin du développement d’Infinite Wealth, nous avons commencé à réfléchir à l’idée de créer un spin-off où le personnage principal ne serait pas Ichiban Kasuga. C’était presque comme si nous créions une énorme sous-intrigue pour Infinite Wealth. Je voulais créer un spin-off intitulé Like a Dragon: Tuna, où Kazuma Kiryu, en tant que pêcheur de thon, prend la mer contre des bateaux de pêche. Pour résumer, cela n’est jamais venu à fruition, mais certains mots comme “bateau”, “mer” et “combat” sont restés gravés dans ma tête, évoluant vers le concept de pirates. »

On aurait assurément voulu voir à quoi pourrait ressembler un Like a Dragon: Tuna, mais on se contentera déjà de cette aventure de pirates. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sera disponible dès le 28 février 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One.