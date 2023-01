Like a Dragon: Ishin! – Notre interview avec Hiroyuki Sakamoto, le producteur du jeu

Lors de notre passage à Berlin, nous avons pu approcher Like a Dragon: Ishin!, le prochain jeu du studio Ryu Ga Gotoku. En plus d’y avoir joué durant quelques heures afin de livrer nos premières impressions, nous avons pu poser quelques questions à Hiroyuki Sakamoto, le producteur du jeu.

Pouvez-vous d’abord nous parler du choix de période historique pour Like a Dragon: Ishin! ? Avez-vous envisagé d’autres options ?

Bien sûr, nous avions beaucoup d’idées provenant de différentes périodes que nous aurions pu choisir pour ce jeu. Vous savez, nous voulions faire un jeu de samouraï, il y a toutes sortes de périodes et lieux différents qui pouvaient faire l’affaire. Il y a beaucoup de films qui se déroulent à cette période Bakumatsu mais aussi en dehors. Mais quand il s’agissait de notre concept principal avec un casting all-stars, ça se résumait vraiment à ce qui pourrait convenir. Ok, nous avons le Shinsengumi et ils sont en quelque sorte, à bien des égards, très semblables aux Yakuza. Nous avons donc pensé que ce serait un très bon moyen de prendre des personnages de notre série, de les amener dans ce cadre historique avec une certaine cohérence. C’est pour cela que nous avons fini par choisir ceci.

Aurons-nous des éléments en jeu qui nous permettent de mieux comprendre cette période pour ceux qui la découvriraient à travers le titre ?

Nous avons en effet inclus des éléments pour les personnes qui découvrent cette série et la période de l’histoire japonaise afin de comprendre les termes et le contexte employés. Cela se traduit par un système de conseils qui permet aux joueurs du monde entier d’apprendre rapidement des choses sur cette période et de les comprendre.

Par rapport à la version d’origine, quels sont les ajouts dont vous êtes le plus fier ?

La chose dont nous sommes probablement le plus fier, c’est le fait qu’il y ait un grand écart en matière de hardware. Le fait d’avoir notre jeu jouable à la fois sur PS5 et Xbox Series X ainsi que l’ancienne génération (PS4 et Xbox One). Cela fonctionne très bien et il est bien plus beau qu’il ne l’était avant.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le système de cartes qui vient d’être introduit officiellement ? Comme elles s’utilisent et comment on les obtient par exemple ?

Il existe plusieurs façons d’obtenir de nouvelles cartes dans le jeu. Cela inclut certaines histoires en jouant tout au long du jeu. Il y a aussi des succès que vous pouvez en quelque sorte compléter pour débloquer de nouveaux personnages. Et il y a même une sorte de système où vous pouvez dépenser de l’argent (NDLR : la monnaie du jeu) dans le Shinsengumi pour recruter des gens et même obtenir des personnages très rares.

Est-ce que vous envisagez d’autres spin-offs de la même trempe situés dans le passé ou dans le futur reprenant des personnages de la licence Yakuza ou même Judgment ?

À ce stade, nous n’avons pas de plans pour d’autres jeux de ce genre, nous avons un tas de nouveaux titres en préparation. Notre objectif principal en tant que studio est de nous concentrer entièrement sur ces projets.

Comme vous l’aviez fait avec Hokuto no Ken, que choisiriez-vous comme licence à adapter avec la formule Yakuza si vous aviez le choix ?

Créer des jeux originaux, c’est notre gagne-pain en tant que studio. Nous ne pensons donc pas vraiment à utiliser d’autres licences. J’ai vraiment beaucoup d’idées et même en faisant un jeu comme Hokuto no Ken : Lost Paradise, j’essaie de penser à quelque chose que je voudrais faire dans notre style.

Nous remercions Hiroyuki Sakamoto pour nous avoir accorder un peu de son temps. Like a Dragon: Ishin! sortira le 21 février prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.