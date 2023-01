Aperçu Like a Dragon: Ishin! – Un Yakuza chez les samouraïs prometteur ?

La licence Yakuza ayant enfin percé hors du Japon depuis quelques années, la série a pu compter sur de nouveaux adeptes grâce à l’excellent Yakuza : Like a Dragon qui a enclenché un nouveau départ pour la série. Grâce à ce succès et à d’autres jeux mettant en avant l’histoire des samouraïs dont Ghost of Tsushima, Like a Dragon Ishin arrive enfin chez nous le 21 février prochain.

Nous avons eu l’occasion d’approcher ce remake durant quelques heures lors d’un évènement presse organisé à Berlin afin de voir si les attentes suscitées sont vraiment à la hauteur.

Vengeance, honneur et courses de poulets

Sorti initialement au Japon en 2014 sous le nom de Ryu ga Gotoku Ishin!, les fans hors de l’archipel étaient nombreux à demander l’arrivée de ce spin-off à la série Yakuza. Grâce à ce remake, nous pouvons enfin en profiter dans des conditions optimales grâce au travail de refonte du studio pour le mettre au goût du jour. Soyons clair d’emblée, le titre n’est pas lié scénaristiquement à la série Yakuza, elle emprunte simplement les personnages les plus populaires pour les intégrer dans un drama historique qui reprend tout de même la formule des différents jeux de la franchise.

Nous sommes ici plongés en pleine période Bakumatsu en 1866, une époque qui marque l’ouverture du Japon au monde occidental, mais également l’avènement de troubles politiques majeurs au sein du shogunat. Dans ce contexte mouvementé, nous incarnons le célèbre Sakamoto Ryoma, une véritable figure historique du Japon représenté ici sous les traits de Kazuma Kiryu. Peu de temps après être rentré dans sa ville natale, sa figure paternelle, Toyo Yoshida, est assassiné par un individu masqué utilisant le style Tennen Rishin. Injustement accusé de ce meurtre, Ryoma fuit vers la capitale de Kyo. Là-bas, il prend le nom de Hajime Saito et décide de rejoindre les rangs du Shinsen-gumi pour retrouver le coupable puisque bon nombre des hauts gradés utilisent justement ce fameux style Tennen Rishin inimitable.

La démo que nous avons pu prendre en main se déroulait d’ailleurs lors du chapitre 3 lors de notre examen d’entrée au Shinsen-gumi. Nous avons ainsi pu faire la connaissance de nombreux personnages reprenant aussi les traits d’acteurs bien connus de la série dont le charismatique Goro Majima. Nous n’avons pas énormément abordé la partie scénaristique du titre, toutefois on peut s’avancer un peu en affirmant qu’elle sera du même calibre qu’un Yakuza dans sa construction avec énormément de sérieux, de cruauté, d’honneur, et de compagnons attachants.

Ce nouveau cadre donne ainsi une petite bouffée d’air frais aux fans de longue date tout en permettant aux néophytes de faire connaissance avec les grandes figures de la série pré-Yakuza: Like a Dragon pour éventuellement se lancer dans ses racines une fois celui-ci achevé. Ryu Ga Gotoku studio a tout de même profité de ce remake pour effectuer quelques changements dans la narration et inclure des personnages très populaires de Yakuza Zero (considéré comme l’un des meilleurs opus de la saga). On ne voit pas encore les répercussions de ces modifications, mais après cette petite mise en bouche, on a clairement envie d’en savoir plus sur les aventures de Ryoma au Shinsen-gumi.

Un remake agréable à l’œil d’un Majima

Heureusement, Like a Dragon: Ishin! peut compter sur son exploration et tout son contenu annexe pour nous permettre de souffler et rigoler un peu entre deux évènements tendus de l’intrigue. Vous pouvez ainsi vous évader à tout moment dans les rues de la capitale de Kyo afin d’acheter différents consommables et équipements pour vos défis à venir, combattre des criminels dans les rues et visiter les établissements offrant des tas de mini-jeux variés.

On pourrait presque parler d’un pan entier du jeu plutôt que de contenu annexe tant il participe à la vitalité du titre. C’est simple, on a bien failli passer notre court temps de jeu à faire des courses de poulets. Il y a une véritable satisfaction à visiter la ville et à discuter avec les PNJ étant donné que la plupart du temps, cela donne lieu à de petites histoires annexes ou un court moment burlesque.

Ryu Ga Gotoku a réalisé un travail remarquable pour redonner un coup de jeu aux graphismes du jeu grâce à l’Unreal Engine avec un sérieux similaire à ce qu’ils ont effectué sur les Yakuza Kiwami. Malgré une bonne impression dans l’ensemble, on lui reprochera un peu les mêmes défauts qu’à un Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. La ville ouverte découpée en zone, les menus austères et le système de combat rigide trahissent son grand âge. Sur ce dernier point, il nous reste tout de même à découvrir le fameux système de cartes introduit dans ce remake (dispinible uniquement dans un mode arène dans la version d’origine) et présenté récemment.

Les quatre styles de combat disponibles sont inégalement agréables à jouer, le plaisir vient surtout du fait que l’on peut changer à tout moment lors d’un affrontement mais l’ensemble manque clairement de fluidité.

Bretteur : un style basé sur le katana, aux coups puissants et réfléchis.

: un style basé sur le katana, aux coups puissants et réfléchis. Tireur : un style basé sur les armes à feu, avec l’avantage de la distance.

: un style basé sur les armes à feu, avec l’avantage de la distance. Danseur endiablé : un style tapageur axé sur l’esquive, les armes à feu et le katana.

: un style tapageur axé sur l’esquive, les armes à feu et le katana. Bagarreur : vous utilisez vos mains nues pour distribuer coups de poing et éliminations.

Concrètement le bagarreur est celui qui nous a le moins plu car trop proche des Yakuza classiques, en revanche le Danseur endiablé avec son katana et son pistolet offre une maniabilité beaucoup plus rapide et furieuse ainsi que plus de polyvalence. On peut tout de même compter sur les nombreux « finish » de chaque style pour s’offrir de belles mises en scène bien sanglantes.

Des traductions bien « cocorico »

Difficile de ne pas tomber rapidement sous le charme de Like a Dragon: Ishin! qui parvient à raviver la formule Yakuza avec ce voyage dans le passé. En France, nous aurons en plus la change d’en profiter avec des textes en français et un doublage japonais qui fait toujours un travail remarquable en matière d’immersion. Les musiques ne sont pas en reste et on ne parle pas seulement des chansons du Karaoké (Utamaruya ici) ou des danses de Nichibuza. On a même pu pousser la chansonnette avec le morceau désormais culte, Baka Mitai.

Pour nous assurer que l’humour japonais frappe toujours aussi fort, nous avons pu nous rendre au bordel de la ville (on vous laisse la surprise de ce moment riche en émotions), mais on peut aussi souligner une touche française qui rassure sur le travail de traduction. Grâce aux courses de poulets notamment avec les noms de chaque volaille. Nous avons notamment retenu « le Père Poulard », « Lilou la cuisse » ou encore « Yassa du dimanche ».