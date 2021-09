Life is Strange True Colors : Une simple belle histoire ? Test en vidéo

Après deux épisodes principaux principaux développés par Dontnod, la série Life is Strange est revenu en début de mois avec True Colors, une nouvelle aventure chapeautée cette fois-ci par Deck Nine, studio qui était à l’œuvre sur Before the Storm. On y suit ainsi l’histoire d’Alex Chen, qui peut ressentir les émotions des autres.

Si vous hésitez encore à prendre le jeu ou souhaitez simplement notre avis, voici un test en vidéo qui vous dira tout ce qu’il faut savoir sur le titre. Life is Strange: True Colors est déjà disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia et arrivera plus tard dans l’année sur Nintendo Switch.