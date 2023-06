Lies of P : Le Bloodborne-like dévoile 9 minutes de gameplay à découvrir

Après sa démo, voici une présentation génération du jeu

Si la démo ne suffit pas à contenter votre soif de Lies of P, le studio derrière le projet vous a préparé une petite vidéo qui revient en détails sur tous les aspects du jeu.

Que ce soit son univers, ses personnages, les armes que vous pourrez contrôler ou encore les capacités spéciales de votre personnage, tout est abordé dans cette vidéo récapitulative, qui nous offre de nouvelles images. On y découvre aussi tout plein de costumes en plus d’ennemis supplémentaires, et même les configurations PC du jeu pour celles et ceux que cela intéresse. De quoi nous rendre encore un peu plus impatients jusqu’à la sortie du titre.

Lies of P sera disponible dès le 19 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.