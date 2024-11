Les premiers tests de STALKER 2: Heart of Chornobyl sont là, le jeu divise à cause de ses nombreux bugs

Une très bonne aventure derrière de nombreux bugs

L’embargo autour de STALKER 2: Heart of Chornobyl vient tout juste de tomber, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les avis sont partagés. Avec un score Opencritic à 77 et un score Metacritic à 76 sur presque 40 critiques, le titre de GSC Game World s’en sort pas trop mal malgré quelques avis qui viennent un peu plomber son score.

Cependant, ce qui semble ressortir de la majorité des tests déjà publiés, qu’ils soient positifs ou négatifs, c’est le fait que le jeu soit actuellement bourré de problèmes techniques, qui viennent gâcher une aventure avec beaucoup de potentiel. Ce qui peut se comprendre lorsque l’on connaît la situation du studio, mais la presse était forcément obligée de ne pas passer cela sous silence. GSC Game World a déjà prévenu que le patch day one viendrait corriger une bonne partie de ces bugs, mais les tests déjà publiés ne peuvent pas en faire mention pour le moment étant donné que le titre a été testé avant.

De notre côté, si nous jouons au titre depuis plusieurs jours, notre test ne sera pas disponible tout de suite. Le jeu s’avère être conséquent et nous avons besoin de plus de temps pour en venir en bout. Cela nous permettra au moins de voir si le patch day one corrige la majorité des soucis ou non.

STALKER 2: Heart of Chornobyl est disponible sur PC, Xbox Series et Xbox Game Pass.