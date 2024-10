Les nouvelles consoles Xbox Series sortent aujourd’hui, voici où les acheter

Où acheter la Xbox Series 1To blanche ?

Commençons par la Xbox Series S – 1 To White Robot, qui n’est finalement qu’une version blanche de la Xbox Series S 1 To. Pas de grand changement ici si ce n’est la couleur de la console, qui revient donc au blanc, tandis que le SSD de 1 To vous permet de profiter du Xbox Game Pass plus confortablement. On la retrouve aujourd’hui au prix de 349,99 € dans la plupart des boutiques, que ce soit chez Amazon ou Fnac.

Où acheter la Xbox Series X All-Digital ?

Vient ensuite la Xbox Series X – 1 To All-Digital White Robot, qui a soulevé beaucoup d’interrogations. Car vous l’avez deviné à son nom, contrairement à la Xbox Series classique, cette console ne dispose pas de lecteur de disque. Autrement dit, comme la Xbox Series S, vous ne pourrez ici jouer qu’avec des jeux numériques, la seule différence entre les deux consoles étant maintenant la légère supériorité technique de la Series X face à la Series S.

Mais pour se procurer cette console toute de blanc vêtue, il faudra malgré tout dépenser la somme de 499,99 € dans les différentes boutiques, ce qui est finalement 50 € de moins que le prix conseillé de la Xbox Series X classique avec lecteur.

Où acheter la Xbox Series X 2To Galaxy Black ?

Et enfin, aujourd’hui sort également la Xbox Series – 2 To Galaxy Black, qui dispose d’un beau revêtement mais surtout d’une capacité de stockage bien plus élevée. Et pour en profiter, il faudra être prêt à en mettre le prix, puisque la console est disponible à 649,99 €, tout de même. On notera qu’elle est pour le moment réservée à la vente sur le Microsoft Store.