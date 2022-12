Les Geek Days reviennent ces 3 et 4 décembre à Lille Grand Palais

Depuis plusieurs années, les Geek Days sillonnent la France pour diverses conventions. D’abord lancé dans la région lilloise, des éditions se tiennent régulièrement à Rennes, Brest ou encore Caen. Cette année, les organisateurs remettent ça à Lille Grand Palais puisqu’après une édition qui s’est tenue en mai dernier, l’édition Winter aura lieu ce week-end, les 3 et 4 décembre. On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir.

Les Geek Days, de retour à Lille en décembre

Pour cette nouvelle édition hivernale, les Geek Days répartissent une nouvelle fois leurs univers dans plusieurs zones distinctes, à savoir Imaginary World (les grandes licences telles que Star Wars et Harry Potter), Creative Corner (l’espace créatif avec artistiques et créateurs), Virtual Zone (la zone dédiée aux joueurs, avec tournois, bornes d’arcade et rencontres avec des créateurs de contenus) et Heart of Asia (consacré à la culture asiatique).

Deux scènes seront actives, la scène geek et la scène pop, avec une programmatique remplie de tournois, de quizz, de Just Dance, de karaoké et d’interviews. Quelques écoles jeux vidéo et studios de développement seront aussi présents, notamment PrismaStone Studio, qui avait révélé Project Hoyrá en exclusivité à l’AG French Direct, avec une présentation sur place. Notre équipe s’y rendra aussi le premier jour si vous souhaitez nous croiser.

Bien sûr, la convention ne se fait pas sans sa liste d’invités, alternant entre personnalités publiques, professionnels du doublage, youtubers et autres streamers. Parmi les plus notables, on retient la présence de David Krüger, voix française de The Rock, Chris Pratt ou encore Major John-117 de Halo, Nicolas Gabion, comédien et acteur que l’on a aperçu dans Kaamelott (Bohort) ou encore les streamers/vidéastes Benzaie et Bob Lennon.

Quand se déroulent les Geek Days Winter ?

Les Geek Days reviennent à Lille les Samedi 03 et Dimanche 04 décembre 2022. Il est possible d’accéder au salon de 10h à 19h sans interruption. Attention, toute sortie est définitive, pensez donc à prévoir votre repas ou votre porte-monnaie pour accéder aux différents stands de nourriture répartis dans un espace restauration.

Comment se rendre aux Geek Days Lille ?

Les Geek Days de Lille se déroulent à Grand Palais, à l’adresse suivante : 1 Boulevard des Cités Unies 59777 Lille. Il est possible d’y aller soit en métro, soit en bus, soit en train en marchant un peu. Il y a également un parking payant dédié et il est possible de stationner dans le quartier, notamment du côté de l’Université de Lille.

Nous vous conseillons d’y aller en métro ou en train si vous en avez la possibilité. Le prix du stationnement étant élevé à la journée, cela vous permettra d’économiser. En étant Lillois, cela ne devrait pas vous poser de problème. Sinon, n’hésitez pas à vous garer à Saint-Philibert pour profiter du parking gratuit et prendre le métro jusqu’à Lille Grand Palais. Rappelons qu’une grève des trains est annoncé pour ce week-end dans la métropole.