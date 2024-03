Les deals d’exclu pour Epic Games ou le Xbox Game Pass sont bien moins attractifs qu’auparavant selon plusieurs studios

« La ruée vers l’or est terminée »

Puisque les chiffres concernant ces deals sont souvent tenus secrets, difficile de savoir de quelle manière ils ont évolué au fil des années. On ne peut se fier qu’à la parole des premiers concernés, à savoir les studios indépendants, dont Mega Crit (Slay the Spire) et Red Hook Studios (Darkest Dungeon). Ce sujet est venu sur le tapis à l’occasion d’une interview réalisée par PC Gamer à la Game Developers Conference, où des représentants des studios ont pu constater à quel point des développeurs indépendants souffraient du manque d’investissement dans le milieu en ce moment.

Et aller chercher des fonds du côté de deals d’exclusivités comme autrefois ne semble plus aussi bénéfique. Le réalisateur de Darkest Dungeon, Chris Bourassa, indique par exemple que Microsoft propose des contrats bien moins importants qu’auparavant pour placer des jeux indépendants dans son Game Pass, ce qui est confirmé par Casey Yano, co-fondateur de Mega Crit. Même chose du côté d’Epic Games, moins enclin à payer de grosses sommes pour des exclusivités, comme l’indique Bourassa :

« La ruée vers l’or est terminée […] Peut-être qu’un autre changement de paradigme nous attend, mais je pense vraiment que l’ampleur des transactions dont j’entends parler est considérablement réduite par rapport à la grande époque. Nous avons certainement obtenu notre accord Epic au bon moment. »

Ce qui peut paraitre logique, dans la mesure où ces plateformes et ces services d’abonnement sont désormais bien installés et ont moins besoin de grands deals pour attirer l’attention. De quoi renforcer l’idée que les indépendants, même les plus gros, doivent davantage se serrer le coude, comme avec des événements façon Triple-i Initiative.