Les créateurs de Chants of Sennaar reviennent sur leurs inspirations dans une nouvelle vidéo

Les énigmes par l’apprentissage des langues

Il avait été annoncé au line-up Tribeca Games Spotlight 2023, donc rien de vraiment surprenant à le revoir au travers d’une nouvelle vidéo. Julien et Thomas, fondateurs du studio français Rundisc, reviennent ainsi sur le concept de Chants of Sennaar, qui nous fera suivre un voyageur qui débarque dans un pays inconnu. L’aventure, basée sur le mythe de Babel, va nous faire rencontrer cinq peuples, chacun ayant ses propres coutumes, sa propre histoire et sa propre langue.

Ces cinq peuples ayant pris l’habitude de vivre entre eux depuis de très nombreuses années, la communication avec les autres groupes ne se passent pas très bien. Il faut dire qu’ils n’ont pas particulièrement la possibilité de dialoguer, ayant tous un langage différent. Notre voyageur va alors tenter de comprendre pourquoi ces peuples sont divisés et tenter, pourquoi pas, de rétablir le dialogue.

Vous l’avez compris, le titre base son concept sur l’apprentissage des langues et des coutumes de chacun, tout en essayant d’échapper à la vigilance des Gardiens. Ces langues seront fortement liés à la résolution d’énigmes tout au long de votre épopée. Un terrain de jeu qui en fait une véritable ode à la tolérance, sous couvert d’un cachet visuel chatoyant et d’une patte artistique très accrocheuse à l’œil, inspirée de la bande-dessinée des années 70 et 80, puis plus largement par les styles architecturaux brutalistes, mauresques ou encore liés à la culture indienne.

La date de sortie est déjà connue : Chants of Sennaar est prévu pour le 5 septembre 2023 et sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.