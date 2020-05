Alors que Shantae and the Seven Sirens sera disponible ce 28 mai, sachez que les deux éditions limitées proposées par Limited Run Games sont dès à présent disponibles en précommandes.

Pré-commandes ouvertes

Vous avez ainsi jusqu’au 14 juin pour précommander l’une des deux éditions en question. Notez que les produits ne seront envoyés que 2 à 4 mois après cette date, il faudra donc se montrer patient pour mettre la main dessus. Pour rappel, voici ce que ces deux éditions proposent et leur tarif :

Version physique limitée (34,99 dollars)

Version collector (69,99 dollars)

Pour précommander l’édition physique limitée ça se passe ici pour la version PS4 et ici pour la version Switch. Quant à l’édition collector PS4 vous pouvez cliquer sur ce lien, tandis qu’il faut vous rendre à cette adresse pour la version Switch.

Shantae and the Seven Sirens sera disponible le 28 mai prochain sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC en version numérique. le titre est également déjà disponible sous format épisodique via Apple Arcade.