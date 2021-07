Lemnis Gate est finalement repoussé pour la fin du mois de septembre

Mauvaise nouvelle pour les personnes qui attendaient l’arrivée de Lemnis Gate dans les prochaines semaines : le titre est repoussé pour la fin du mois de septembre. Les développeurs Ratloop Games et l’éditeur Frontier Foundry viennent d’annoncer un report pour peaufiner l’expérience de jeu. Et on ne peut que les comprendre.

Quelques semaines supplémentaires seulement

Rassurez-vous, l’attente ne sera pas si longue : au lieu du 3 août, Lemnis Gate sera disponible le 28 septembre. Pour les consoles, rien ne change, le jeu de tir sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series avec une disponibilité immédiate dans le Game Pass (PC, console et Cloud).

Dans son communiqué, Ratloop Games explique qu’à l’approche du lancement, l’équipe avait remarqué qu’il était nécessaire d’avoir un peu plus de temps pour s’assurer « que tout le monde ait une excellente expérience dès le premier jour ». La bêta sera toujours accessible dans les prochains jours mais il faudra quelques semaines en plus pour peaufiner le titre.