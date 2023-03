Lemnis Gate : Le FPS stratégique multijoueur sera retiré de la vente le 11 avril sur PC et consoles

Disponible depuis fin septembre 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S, Lemnis Gate va bientôt tirer sa révérence comme bon nombre de titres axés sur une expérience multijoueur avant lui. Dans un message publié il y a quelques jours sur Steam et relayé plus tôt dans la journée par GamesIndustry, Ratloop Games Canada et Frontier Foundry ont annoncé que leur FPS stratégique sera retiré de la vente le 11 avril prochain sur toutes les plateformes et les serveurs fermeront définitivement trois mois plus tard.

Fermeture des serveurs le 11 juillet

Dans ce même message, les développeurs ont déclaré ceci : « Lemnis Gate a été un projet ambitieux que nous avons eu le privilège d’avoir réalisé ensemble, c’est donc avec tristesse que nous partageons cette nouvelle aujourd’hui. […] Les joueurs sur consoles pourront toujours accéder au multijoueur local et au mode entraînement, cependant les joueurs sur PC ne pourront pas jouer au-delà de ce point. »

Notez que Ratloop Games Canada et Frontier Foundry n’ont pas précisé la ou les raisons justifiant cette décision d’acter la fin de vie de leur production. On peut logiquement supposer que celui-ci ne parvenait tout simplement plus à attirer suffisamment de monde sur ses serveurs. Espérons que le studio nord-américain parviendra à se relancer avec son nouveau projet, No Love Lost, un jeu d’action et d’aventure en vue à la troisième personne avec des éléments PvPvE et compétitifs.