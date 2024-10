Metal Slug Tactics a enfin une date de sortie, le titre arrive dans quelques jours et une version physique est prévue

La version physique se confirme

Cette fois-ci, c’est bien la bonne pour Metal Slug Tactics. Avec la sortie de sa démo, on se doutait que le développement touchait à sa fin, mais on pouvait encore craindre un nouveau report. Soyons désormais rassurés puisque ce Metal Slug Tactics sortira dans quelques jours seulement, le 5 novembre prochain. C’est via une nouvelle bande-annonce que le studio et Dotemu nous apprennent cela, tout en nous révélant la présence de trois personnages surprises au sein du casting de cet épisode.

Ces personnages nous viennent d’Ikari Warriors, une autre vieille licence de SNK. On retrouve parmi eux Clark Still et Ralf Jones, qui étaient déjà apparus par le passé dans Metal Slug 6, ainsi que Leona Heidern.

Et pour compléter ces heureuses annonces, on apprend que Metal Slug Tactics aura bel et bien droit à une édition physique. Pas encore d’informations à son sujet, que ce soit sur son contenu ou sa date de sortie, mais c’est déjà une belle nouvelle. En parlant d’édition physique, sachez également que la bande-son du jeu composée par Tee Lopes sortira aussi en version vinyle chez Kid Katana Records.

Metal Slug Tactics sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.