Légendes Pokémon : Arceus annonce sa date de sortie par surprise et dévoile sa jaquette

Non, malgré ce que l’on pourrait penser, l’E3 2021 n’a pas encore débuté, mais cela n’empêchent pas les annonces de fuser dans tous les sens. Et la dernière en date est plutôt surprenante dans la mesure où elle concerne Légendes Pokémon : Arceus, qui n’a plus fait reparler de lui depuis sa première présentation, et qui vient pourtant tout juste de dévoiler sa date de sortie.

Rendez-vous fin janvier 2022

Le site officiel du jeu vient tout juste d’indiquer que Légendes Pokémon : Arceus serait disponible dès le 28 janvier 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. On savait déjà que le jeu arriverait dans le premier trimestre de l’année prochaine, mais on ne l’attendait peut-être pas si tôt, même si un report n’est pas non plus à écarter étant donné l’état actuel de l’industrie.

Dans le même temps, on peut aussi découvrir la jaquette française du titre, qui met en avant les dresseurs et quelques Pokémons comme Pikachu, Héricendre ou encore Lucario.

Rendez-vous donc l’hiver prochain pour découvrir cette nouvelle aventure Pokémon, qui devrait continuer à beaucoup faire parler d’elle d’ici sa sortie. Les précommandes pour le titre devraient débuter prochainement.