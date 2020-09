Capcom annonce Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin

Lancé sur Nintendo 3DS en 2016, Monster Hunter Stories était un sympathique RPG dont la recette touchait d’assez près à celle de Pokémon. À la surprise générale, il aura droit à une suite sur Nintendo Switch en 2021.

Deux jeux pour le prix d’un

Ce matin, nous vous relayions une rumeur concernant un nouveau Monster Hunter se déroulant à priori dans un univers très inspiré du Japon. Et il se trouve que le Nintendo Direct Mini de cet après midi a débuté sur sa confirmation. Rien d’excessivement surprenant, donc, mais une bonne nouvelle pour tous les amoureux de la licence qui n’ont pas le loisir de toucher à l’épisode World.

Seulement Capcom n’avait pas terminé de parler de MH, et à peine ce nouvel opus sous-titré Rises achevait la présentation de son tout premier trailer qu’on nous annonçait un second jeu. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il s’agit de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin, suite d’un chouette jeu de la 3DS qui n’avait pourtant pas fait l’unanimité.

On en sait encore peu sur le titre, si ce n’est qu’il va reprendre un système de jeu similaire à son prédécesseur et une histoire axée sur l’amitié. Mais surtout, il fait directement suite à Monster Hunter Stories, avec des personnages qui ont grandi entre les deux épisodes. Capcom annonce par ailleurs que certains éléments relieront Rises et Wings of Ruin, mais aussi que nous en apprendrons plus sur les deux jeux dès le 25 septembre au cours du Tokyo Game Show.

Monster Hunter Sories 2 : Wings of Ruin est attendu en exclusivité sur Nintendo Switch dans le courant de l’été 2021. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site officiel, tout juste mis en ligne.