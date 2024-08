De la concurrence pour Kratos

Grâce au profil LinkedIn de Glauco Longhi, on apprend que celui-ci a rejoint le studio Santa Monica plus tôt cette année pour superviser le développement des personnages sur un projet non annoncé. L’homme a d’abord travaillé pour Sony en tant qu’artiste principal des personnages (character artist) sur Uncharted 4 chez Naughty Dog, avant de prendre le même rôle sur le reboot de God of War en 2016.

Il a ensuite été artiste en chef sur les personnages de God of War Ragnarök, avant de quitter l’entreprise pour rejoindre Striking Distance Studios (The Callisto Protocol). Il a ensuite de nouveau rejoint Santa Monica Studio en avril après avoir passé 10 mois en tant que directeur artistique chez Unknown Worlds Entertainment (Subnautica).

Il commente d’ailleurs sa prise de poste sur la description de son profil :

Santa Monica Studios m’a offert l’opportunité de revenir en tant que superviseur des personnages, je m’occupe ainsi de toute la chaîne de développement des personnages, sur leur nouveau projet non annoncé. Me voilà donc, ravi de revenir, de retravailler avec l’équipe et de faire avancer ensemble les personnages dans les jeux vidéo.

Le studio avait en effet déjà évoqué « vouloir faire beaucoup de choses différentes », toutefois l’optique d’uniquement se focaliser sur la licence God of War n’était pas non plus un mauvaise chose selon Eric Williams, réalisateur de God of War : Ragnarok.