Accueil » Actualités » Santa Monica Studio (God of War Ragnarok) travaille déjà sur plusieurs nouveaux projets

God of War Ragnarok n’est peut-être sorti que depuis quelques jours, mais cela fait déjà pas mal de temps que l’on sait qu’une petite équipe travaille sur un autre projet chez Santa Monica Studio. Maintenant que le développement de la nouvelle aventure de Kratos et Atreus est terminé, le gros du studio peut passer à autre chose. C’est ce que confirme Cory Barlog chez Los Angeles Times, en teasant le futur du studio.

Un nouveau God of War déjà dans les tuyaux ?

Le studio vient d’achever un travail qui lui aura demandé quatre années d’efforts, mais il pense déjà à la suite. Barlog l’a encore une fois confirmé en déclarant que Santa Monica Studio est en train d’oeuvrer sur « beaucoup de choses différentes », sans pour autant dire si cela incluait un nouveau God of War ou non.

Mais Eric Williams, réalisateur de Ragnarok, dit à son tour qu’il n’y aurait pas de mal à ce que le studio se consacre uniquement à cette licence :

« Je me souviens d’avoir parlé à quelqu’un d’une autre entreprise de jeu vidéo, où ils essayaient de m’embaucher. Il a dit: « Veux tu juste être connu comme le gars de God of War pour le reste de ta vie ? ». C’était ça votre grand argument pour me dissuader ? Parce que oui, je pense que je le veux un peu. »

En 2021 déjà, le studio commençait à recruter pour un projet non-annoncé, mais en parallèle de ce dernier, on a bien du mal à voir le studio mettre de côté sa licence fétiche. Ce qui est sûr, ce que le studio va désormais avoir plus de projets que jamais, en espérant que la qualité de ces derniers soit équivalente à celle de Ragnarok.

God of War Ragnarök est disponible sur PS4 et PS5. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet écrit.