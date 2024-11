Le scénario de Final Fantasy VII Remake Part 3, le jeu entre dans sa phase de production

Suite à la pandémie et aux retards que cela avait pu engranger, il a fallu attendre quatre ans avant d’avoir droit à la suite de Final Fantasy VII Remake. Heureusement pour celles et ceux qui attendent le retour de Cloud et compagnie, l’attente entre Rebirth et le troisième épisode devrait être un peu moins longue puisque Square Enix espère pouvoir nous parler de la fin de la trilogie dès l’année prochaine, avec une sortie que l’on peut estimer à 2027, au mieux. Tout va en tout cas dans ce sens puisque les choses avancent bien, comme l’ont déclaré le réalisateur Naoki Hamaguchi et le producteur Yoshinori Kitase lors de la G-CON 2024 en Corée du Sud.