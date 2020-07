Tom Clancy’s Elite Squad est en vie et se montre dans un nouveau trailer

Annoncé l’année dernière lors de l’E3 2019, le jeu mobile Tom Clancy’s Elite Squad a profité de l’Ubisoft Forward pour donner de ses nouvelles et prouver qu’il est encore vivant.

Un nouveau trailer explosif

Sans nouvelles depuis plus d’un an, Tom Clancy’s Elite Squad est bel et bien encore en développement. Un nouveau trailer du titre a pu nous montrer que le soft nous proposera du 5V5, et avec des protagonistes issus des divers jeux Tom Clancy’s qui plus est.

Entre retrouver du Sam Fisher en passant par quelques protagonistes d’un Tom Clancy’s : The Division voire Ghost Recon mais à la sauce cartoon cette fois-ci, les joueurs devraient certainement y trouver leur compte avec plus de 70 personnages. Notez par ailleurs qu’en sus de proposer du 5v5, Tom Clancy’s Elite Squad se dotera également d’un mode campagne avec une histoire unique à la sauce Tom Clancy, mais aussi des combats acharnés entre guildes.

Concernant la sortie de Tom Clancy’s Elite Squad sur iOS et Android, le soft est prévu pour le 27 août prochain. Encore un peu plus d’un mois à patienter avant de pouvoir tâter la bête en somme, et sachez que vous pouvez déjà vous pré-inscrire sur le Google Play Store ainsi que sur l’App Store. Cela permettra notamment de débloquer du contenu exclusif dont une arme pour Montagne et un agent iconique de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.