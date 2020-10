Le remake de XIII n’arrivera pas avant 2021 sur Switch

Mauvaise nouvelle pour les joueurs qui attendaient le remake XIII sur Switch, celui-ci vient d’être repoussé sur la console de Nintendo. Toujours prévu au moins de novembre sur les autres plateformes, le titre accuse un retard sur la petite dernière du constructeur japonais. Patience donc.

Et du gameplay dévoilé

Les raisons de ce report ne sont malheureusement pas connues, bien que l’on suppose qu’il faut encore un peu de temps aux développeurs pour peaufiner et optimiser cette mouture. Probablement pour compenser cette annonce, Microids vient aussi de dévoiler une nouvelle bande-annonce qui nous présenter du gameplay et l’arsenal de XIII.

On y retrouvera du fusil d’assaut, un bazooka, son fameux 44 mais aussi des armes plus légères comme le classique pistolet 9 mm avec silencieux ou encore une arbalète. Notre héros disposera d’ailleurs de gadgets annexes pour avancer comme un grappin, un micro d’espion et des outils pour le crochetage.

Rappelons que le remake de XIII est attendu sur PC, PS4 et Xbox One le 10 novembre prochain (et courant 2021 sur Switch) et proposera une édition limitée regroupant le jeu en version physique, un steelbook, 3 lithographies et 13 skins d’armes en or, le tout, disponible à moins de 40€ sur Amazon.