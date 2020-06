XIII Remake : date de sortie, édition limitée et nouvelles images

Initialement prévu pour sortir le 13 novembre 2019, le remake du jeu culte XIII, inspiré de la bande-dessinée du même nom, avait finalement dû être repoussé pour cette fin d’année 2020. Et, grâce à une fuite venue d’Amazon Espagne, on tient désormais la date de sortie définitive : XIII sortira le 10 novembre prochain sur PC et consoles.

Le remake d’une licence iconique

Alors qu’un trailer de gameplay devait être dévoilé ce soir lors de l’IGN Expo#2, Amazon Espagne vient tout juste de mettre en ligne la page du jeu, avec la date de sortie, un visuel pour la jaquette ainsi que le contenu de l’édition limitée. Cette édition contiendra :

Un steelbook au design unique avec XIII

3 cartes avec des dessins exclusifs

Un pack de cosmétiques en jeu « Golden XIII Weapons«

Les différentes jaquettes pour les versions PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch ont pu être également dévoilées :

Côté prix, Amazon Espagne annonce une version Nintendo Switch à 49,99€, sans préciser le prix des autres versions, mais l’on peut se douter qu’il sera proche voire identique. Avec un rendu graphique franchement améliorée depuis la version originale de 2003, XIII compte bien faire de l’œil au fan de la licence, qu’ils soient lecteurs de la bande-dessinée ou même ancien joueur !

De nouvelles images ont également été dévoilées via la page Amazon et permettent d’illustrer encore un peu plus la renaissance de ce titre :

Pour rappel, le remake de XIII sortira le 10 novembre 2020 sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch.