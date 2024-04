Une dixième édition chargée ?

Chaque année, les spectateurs et spectatrices ayant l’habitude de visionner le PC Gaming Show partent avec la même appréhension : que va t-il se passer ? Avec son rythme décousu, ses emplacements publicitaires et sa mise en scène souvent atypique, la conférence souffle souvent le chaud et le froid. En tout cas, en tant que profil européen, là où le public anglophone est peut-être davantage conquis. Pourtant, l’émission regorge souvent de belles trouvailles : l’année passée, on retenait Citizen Sleeper 2, Pax Dei et bien d’autres dans toute cette flopée de titres qui s’enchaînent.

Quoiqu’il en soit, le rendez-vous est donné pour cette année : le PC Gaming Show revient le dimanche 9 juin 2024 à 22h, heure française. Un créneau qui ne surprendra personne puisque logé aux mêmes horaires que les années précédentes. Et on imagine que le Xbox Showcase annuel se terminera quelques minutes plus tôt puisque bien pressenti pour la même soirée, histoire d’enchaîner les résumés que vous aimez tant sur notre site.

Pour l’instant, aucun participant n’a été dévoilé mais l’on nous promet une « nouvelle série de premières mondiales, d’annonces exclusives et d’interviews de développeurs ». Apparemment, plus de 50 jeux seront présents dans cette édition qui célèbrera le 10ème anniversaire du PC Gaming Show. On s’attend donc tout de même à quelques surprises. Quoi ? On ne sait pas encore, si ce n’est que la thématique principale sera le PC (et avec logiquement du Sean Plott).