Le MMO League of Legends de Riot Games n’est pas abandonné mais reprend tout de zéro

Quand ce MMO League of Legends verra t-il le jour ? Eh bien probablement pas avant quelques années, puisque même si le projet existe encore chez Riot Games, il est reparti de zéro. C’est le co-fondateur du studio Marc Merrill qui l’a annoncé sur X avec un tweet indiquant que le développement du jeu avait eu droit à un reboot :

Il indique aussi que Fabrice Condominas, qui a notamment travaillé chez BioWare, devient producteur exécutif sur ce MMO tandis que Vijay Thakkar est le directeur technique du projet. Depuis un an, le développement aurait bien repris avec de nouvelles bases, mais ce reboot va demander encore beaucoup d’années de travail pour le studio. Vous n’en verrez donc pas la couleur avant un petit moment.

Hey all – We know many of you are hungry for news about the @riotgames #MMO project, and we really appreciate your patience and the incredible support you've shown us so far. I’m writing to update you today on where we’re at. And before anyone panics: yes, we are still working on…

— Tryndamere (@MarcMerrill) March 20, 2024