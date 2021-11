Le lancement de JCC Pokémon Live est reporté à 2022

Et encore un. Toutes les semaines, de nouveaux reports de jeux viennent frapper l’industrie. C’est désormais au tour de Pokémon TCG Live, ou JCC Pokémon Live chez nous, pourtant fraichement annoncé, de tirer un trait sur sa sortie en 2021, puisque le jeu de The Pokémon Company nous donne désormais rendez-vous en 2022.

To provide Trainers with a more polished experience, the Pokémon TCG Live mobile soft launch in Canada, and global open beta for desktop, have been shifted to 2022.

We’ll have more to share soon on timing for both this testing period and the full launch of Pokémon TCG Live.

— Pokémon TCG (@PokemonTCG) November 4, 2021