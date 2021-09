JCC Pokémon Live : Une nouvelle application pour jouer au jeu de cartes sur mobiles et PC

C’est le clap de fin pour le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Online sur l’App Store, mais c’est seulement pour annoncer la relève. Afin de fêter les 25 ans de la série, The Pokémon Company annonce aujourd’hui l’application JCC Pokémon Live, qui amènera le jeu de cartes sur Android, iOS, PC et Mac tout prochainement.

Pas de scalpers ici

Cette nouvelle application gratuite permettra de faire la chasse aux cartes Pokémon et de découvrir les règles du jeu dans un format plus accessible, plus ouvert aux débutants, tout en n’oubliant pas de réserver un peu de challenge aux plus aguerris.

Il faudra alors construire les meilleurs decks pour affronter les dresseurs du monde entier, tandis que l’on pourra créer son propre avatar et participer à des quêtes quotidiennes pour obtenir des récompenses, et oui, il y aura bien un Battle Pass pour booster les récompenses.

Barry Sams, vice-président du JCC Pokémon à The Pokémon Company International, précise que cette version du jeu promet d’être complémentaire avec celle du jeu de plateau :

« Le JCC Pokémon Live sera complémentaire de la version plateau connue et appréciée des fans, et ouvre une nouvelle ère du jeu numérique permettant aux Dresseurs du monde entier de jouer ensemble, quelle que soit leur plateforme. »

Aucune date de sortie n’a été partagée si ce n’est que l’application arrivera bientôt, et qu’une bêta sera disponible sur PC et Mac. Le site officiel a ouvert ses portes.