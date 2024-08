L’enquête finale approche

Le pitch était osé et pourtant très original sur le papier : imaginez un monde de science-fiction, qui tire sur le cyberpunk où l’on y suit un détective privé dans un jeu bac-à-sable avec de l’infiltration et de l’enquête, le tout avec une direction artistique en voxel. Lancé en avril 2023, Shadows of Doubt a rapidement conquis les premiers curieux, et a su se forger une solide communauté au fil du temps, avec de régulières mises à jour, comme celle dévoilée à la conférence Triple-I Initiative.

Après presque un an et demie d’accès anticipé, voici qu’il s’apprête à sortir dans sa version finale (et sur consoles). L’équipe indépendante de ColePowered Games a affectivement dévoilé une nouvelle bande-annonce ainsi qu’une date de sortie pour la 1.0 : Shadows of Doubt sera disponible le 26 septembre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Une version physique a été évoquée.

Cela s’accompagnera bien évidemment de nouveaux contenus. Rien n’a été précisément sur les nouveautés mais on imagine qu’il y aura de nouvelles enquêtes, compétences et autres joyeusetés. Le prix sera légèrement réhaussé en conséquence, passant à 24.99€ au lieu de 19.99€.