Le groupe Facebook est renommé, et devient Meta, mais le nom du réseau social ne change pas

Depuis des années, l’entreprise de Mark Zuckerberg ne cesse de nous parler de Metaverse, sorte d’univers numérique à part qui offrira divers services. Très ancrée dans la réalité virtuelle avec le casque Oculus Quest 2 (qui va prochainement accueillir GTA San Andreas), la société a annoncée aujourd’hui qu’elle allait changer de nom, afin de montrer ses ambitions dans ce domaine et dans la volonté de s’impliquer dans la création d’un Metaverse. Et c’est donc pour cela que Facebook va désormais s’appeler Meta.

L’entreprise se renomme, pas le réseau social

Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice du réseau social Facebook, pas de panique. Ce n’est pas le nom du réseau social qui change, mais celui de la société, comme lorsque Google est devenu Alphabet. En somme, le réseau social Facebook continuera à s’appeler Facebook.

L’entreprise sera quant à elle nommé Meta, comme Zuckerberg l’a annoncé lors du Facebook Connect ce soir. Meta regroupe donc Facebook, Instagram, les casques Oculus, etc.

Ce changement a alors pour but de dissocier l’entreprise en elle-même du réseau social, pour plusieurs raisons. La première, c’est de montrer toutes les autres facettes de Meta, qui souhaite investir largement dans le Metaverse, tandis qu’on peut imaginer que la société souhaite aussi s’éloigner un peu des critiques adressées au réseau social, qui sont nombreuses ces dernières années (même si dans les faits, les choses reprochées au réseau Facebook sont donc aussi reprochées à Meta).

Le metaverse que Zuckerberg veut créer est encore lointain, mais il a pour but de représenter le « futur de l’internet » selon lui, avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée qui serviront d’outils à cela. Dans notre cas, on s’intéressera surtout de savoir si cela veut dire que Meta va de s’investir davantage dans le domaine du jeu vidéo.

On imagine qu'avec les technologies que l'entreprise souhaite mettre en avant, ce secteur devrait être intéressant à explorer dans les années à venir.