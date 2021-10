GTA San Andreas va débarquer en réalité virtuelle sur l’Oculus Quest 2

Même si GTA VI est toujours aux abonnés absents, la série GTA fait plus que jamais parler d’elle ces derniers temps grâce à la sortie de la GTA Trilogy, prévue pour le 11 novembre. Les trois jeux PS2 seront de retour dans des versions remasterisées, et ce sur la plupart des plateformes du marché. Mais s’il y a bien un portage que l’on avait pas vu venir, c’est bien celui de GTA San Andreas sur le casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2.

GTA en VR, c’est bientôt possible

Rockstar Games a donc bien prévu de sortir une version du jeu en réalité virtuelle sur le casque de Facebook, comme on l’a appris ce soir lors du Facebook Connect 2021.

L’information a de quoi surprendre mais elle est bien vraie. Il sera bientôt possible de se balader dans les rues de Los Santos en réalité virtuelle, et de revivre l’aventure mythique du jeu de Rockstar d’une toute nouvelle manière.

On ignore encore de nombreux détails à propos de ce portage, si ce n’est qu’il est en préparation depuis des années. On attend donc d’en voir les premières images, et de savoir quand il sera possible de jouer à GTA San Andreas sur le Quest 2.