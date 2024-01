Le DLC d’Elden Ring semble bouger sur Steam, bientôt une annonce ?

Les préparatifs semblent être en route

From Software ne veut toujours rien dire sur Shadow of the Erdtree, mais ça ne veut pas dire que les choses ne bougent pas activement en coulisses. Récemment, une sortie en février semblait presque être envisageable si l’on se fiait à une fuite d’un partenaire du studio, qui annonçait l’arrivée du DLC pour le mois prochain. Mais plus on se rapproche du mois de février, et moins on y croit, sauf depuis qu’utilisateur Reddit a repéré du mouvement sur SteamDB.

Le site indique en effet qu’un nouveau package sans nom a été enregistré sur la page Steam du jeu, en plus d’être rangé dans la catégorie des DLC et des bonus de précommandes. Il ne s’agit pas, a priori, d’une nouvelle mise à jour puisque les updates ne sont pas renseignées dans cette catégorie. Autrement dit, il se pourrait que From Software vienne de mettre à jour la page Steam d’Elden Ring afin d’y ajouter Shadow of the Erdtree, certainement pour préparer une annonce.

Le mystère reste encore complet mais ce genre de mouvement est souvent synonyme de quelque chose de concret. Réponse dans les prochains jours.