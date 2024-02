Tencent serait en train de travailler sur une version mobile pour Elden Ring

Hâte de combattre Malenia avec des contrôles tactiles

Si vous vous demandez ce que vient faire d’un projet Elden Ring, c’est parce que l’entreprise a racheté 16% des parts de FromSoftware et est donc l’un de ses actionnaires. Il a aussi acquis les droits d’exploitation de la licence, et cherche maintenant à adapter le titre phare du studio sur mobiles selon les sources de Reuters.

Le but de Tencent serait de reproduire un jeu quelque peu différent que celui que l’on retrouve sur consoles et PC, ne serait-ce que parce qu’il ne disposerait pas du même modèle économique. Il reprendrait plutôt la formule d’un free-to-play et il est précisé que le projet viserait à se rapprocher d’un Genshin Impact, comprenez sans doute par ici un gacha.

Et il faut bien avouer que dans notre bingo 2024, la case Elden Ring sur mobiles version gacha n’était pas du tout présente (parce qu’on reste sain d’esprit). Les progrès effectués sur le jeu ne sont heureusement pas très avancés – car personne ne veut vraiment voir ça – et peinent à évoluer, notamment à cause de ce système économique qui ne colle pas vraiment à l’expérience proposée par le titre.

Vite, que FromSoftware commence à communiquer sur le DLC du vrai jeu pour que l’on oublie que ce projet puisse arriver un jour.