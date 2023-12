Dystopie Violente

Le trailer est assez explicite, Cookie Cutter est un Metroidvania en 2D des plus classique, semble-t-il, et prenant place dans un univers dystopique s’annonçant bien barré. Mais ce qui marque, c’est bien le contraste entre la direction artistique chatoyante et la violence graphique. Entièrement dessiné à la main, le soft compte miser sur sa folie pour nous en mettre plein la vue et, espérons-le, également plein les oreilles avec une bande-son de qualité.

Côté gameplay, les combats donnent aussi très envie, laissant présager de bonnes sensations avec quelques combos bien stylés et des boss imposants comme on aime en croiser. Ca va éviscérer dans tous les sens et avec classes. Et puis, visuellement c’est beau. Particulièrement au niveau des animations qui impressionnent sur les différents trailers. Nous attendrons de voir ce que le level design nous réserve, mais aussi vis-à-vis du contenu du jeu.

Nous vous proposerons donc, d’ici quelques jours, un test complet de Cookie Cutter. N’hésitez donc pas à patienter si vous hésitez à vous lancer dans l’aventure, malgré son prix raisonnable. Le Metroidvania reste un genre où la concurrence est rude, avec pléthores de titres, mais qu’une poignée d’élus. Affaire à suivre. Pour rappel, le jeu est dès à présent disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.