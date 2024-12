Le créateur de personnage de Dragon Age: The Veilguard est disponible gratuitement, le futur de la série est évoqué

Hawke passe une tête

Pour fêter ce Dragon Age Day 2024, BioWare a décidé de répondre à une demande de la communauté en sortant le mode de création de personnages de Dragon Age: The Veilguard à part.

Ainsi, vous pouvez maintenant télécharger ce mode gratuitement sur toutes les plateformes où est disponible le jeu, afin de créer votre Rook avant de le transférer vers le jeu final si vous passez à la caisse.

Et si vous possédez déjà Dragon Age: The Veilguard, vous pouvez vous rendre en jeu afin de recevoir un petit cadeau avec une armure et des cosmétiques en lien avec Hawke, protagoniste du deuxième épisode. Le patch 4 du jeu est également disponible pour corriger certains bugs.

À quoi pourrait ressembler Dragon Age 5 ?

En plus de ces cadeaux, la réalisatrice Corinne Busche et le directeur créatif de l’ensemble de la série, John Epler, sont revenus sur la réception de ce Dragon Age: The Veilguard, aussi bien critique que commerciale. Il est difficile de déchiffre les résultats du jeu avec le peu de données à notre disposition, malgré certains qui affirment que le jeu est un échec tandis que d’autres y voient un grand succès. Le duo ne veut évidemment pas répondre à la question étant donné que c’est à Electronic Arts de prendre la parole sur le sujet, mais Busche ajoute chez Eurogamer :

« Nous sommes très heureux de l’accueil critique réservé au jeu. Il n’est pas courant d’avoir ces cycles de développement difficiles et de voir une équipe capable de se reprendre et de recevoir l’accueil critique qu’elle a reçu. En fait, à bien des égards, c’est le chemin le plus difficile à suivre. Donc oui, nous sommes assez fiers de l’accueil critique. Malheureusement, du côté des ventes, ce n’est pas quelque chose dont nous pouvons vraiment parler, mais bien sûr, comme nous le savons avec Inquisition, il a fallu beaucoup de temps pour arriver à ces chiffres de ventes totales. »

Dragon Age Inquisition est aujourd’hui le jeu BioWare le plus vendu, mais son démarrage n’a effectivement pas été tonitruant, récoltant 1 million de ventes une semaine. Pour autant, BioWare a bien envie de continuer cette saga et a des idées pour la suite. Une nouvelle menace est directement teasée dans la scène post-crédits du jeu et si l’on taira les potentiels spoilers, un cinquième Dragon Age est envisageable pour le studio.

Cependant, Busche prévient que comme pour tous les autres épisodes, cette suite pourrait être très unique, pas forcément calquée sur le modèle de The Veilguard :

« Il y a tellement d’histoires qui restent à raconter, tellement de mystères qui restent non résolus, alors je vais laisser ça tel quel. Quant à ce que deviendra le prochain jeu, à quoi il ressemblera, quel style de jeu cela représentera : eh bien, comme je l’ai dit, c’est une licence qui se réinvente. À certains égards, il y a des parallèles à tirer avec la série Final Fantasy. Bien sûr, c’est très différent en termes de choix et de conséquences, et de tant d’autres facteurs, mais il y a ces licences de RPG qui adoptent cette réinvention, qui fait que lorsqu’un nouvel épisode est annoncé, cela pique vraiment votre curiosité quant à la direction prise. »

John Epler ajoute de son côté :

« Il y a encore beaucoup d’histoires que je veux raconter dans ce monde. Il y a beaucoup de fils conducteurs auxquels nous avons répondu dans Veilguard, mais je pense que nous avons aussi planté quelques nouvelles graines, de nouvelles pensées. J’adore la licence. J’adore la narration et j’adore les personnages qui y figurent, et je suis tout simplement ravi de pouvoir, idéalement, continuer à raconter des histoires dans ce monde. »

Pour que Dragon Age puisse continuer, il faudra encore savoir si Electronic Arts est prêt à financer ou non un nouvel épisode. En attendant, BioWare se tourne vers le prochain Mass Effect, un autre défi de tailler pour le studio.